Trump esplode | attacco feroce ai media dopo l’aggressione

L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure critiche ai media dopo che una giornalista della CBS è stata aggredita durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. In un messaggio pubblico, ha condannato l’accaduto e ha accusato i media di diffondere notizie false e di fomentare l’odio. La giornalista è rimasta coinvolta in un episodio di violenza che ha suscitato reazioni e condanne da parte di diverse organizzazioni.

? Cosa sapere Trump attacca la giornalista CBS dopo l'aggressione subita alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca.. Il presidente accusa l'aggressore di legami con il movimento No Kings per inquadrare l'evento.. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 03:42, emerge il clima di scontro verbale che ha travolto Donald Trump ventiquattr’ore dopo l’attacco subito durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente americano ha scelto un fronte d’attacco diretto contro l’aggressore, accusandolo di essere stato spinto dalle idee del movimento No Kings, per poi spostare con violenza il bersaglio su una giornalista della Cbs. Le accuse pesanti e lo scontro frontale con.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump esplode: attacco feroce ai media dopo l’aggressione Notizie correlate Kimmel sfida Trump: attacco feroce tra Epstein e salute del leader? Cosa sapere Jimmy Kimmel attacca Donald Trump citando i file Epstein durante la cena dei corrispondenti. Trump attacca il Papa: la risposta feroce di Jon Stewart ai post AIDonald Trump ha scatenato una nuova ondata di polemiche sui social media dirigendo attacchi durissimi contro il Papa. Panoramica sull’argomento #SendBarron esplode su X: la satira virale contro Trump dopo l'attacco all'IranL'origine di tutto risale a un sito web nato quasi in tempo reale: Draftbarrontrump.com. Creato poche ore dopo l'annuncio dell'attacco, è opera di Toby Morton, comico britannico noto per il suo ... rainews.it La nave iraniana esplode dopo il colpo del sottomarino di Trump, diffuso il video dell’attaccoLa marina degli Stati Uniti ha diffuso il video dell’attacco alla fregata iraniana IRIS Dena. Le immagini mostrano il siluro lanciato da un sottomarino che colpisce la poppa della nave, provocando una ... affaritaliani.it