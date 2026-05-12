Tentato femminicidio nel Ternano bloccato il marito in fuga
Un tentato femminicidio si è verificato nel territorio di Terni, dove il marito di una donna è stato arrestato dai carabinieri dopo averla colpita con un martello a bordo di un autobus. La donna è stata ferita e trasportata in ospedale, mentre l’uomo aveva tentato di fuggire prima di essere fermato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in stato di fermo.
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