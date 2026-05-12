Teheran denuncia Usa a Corte di arbitrato dell' Aja

L'Iran ha avviato una procedura legale presso la Corte di arbitrato dell'Aja contro gli Stati Uniti, accusandoli di aver violato l’accordo di Algeri del 1981, che aveva concluso la crisi degli ostaggi. La denuncia si basa su presunte azioni degli Stati Uniti considerate in contrasto con i termini dell’accordo. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche.

L'Iran ha presentato ricorso alla Corte di arbitrato dell'Aja contro gli Stati Uniti d'America per avere violato l'accordo di Algeri che nel 1981 mise fine alla crisi degli ostaggi. Lo riferisce l'agenzia Tasnim. Quarantacinque anni fa, gli Usa "si erano impegnati "a non interferire, direttamente.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il caso Almasri. La Corte dell’Aja deferisce l’ItaliaIl confronto finale sul caso Almasri si consumerà a New York, dal 7 al 17 dicembre, al punto 21 dell’agenda dell’Assemblea degli Stati Parte della...

Caso Almasri, la doppia linea del governo: alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja, alla Consulta la difendeAlla Corte Costituzionale il governo ha scritto che la legge che disciplina i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale (la 237 del...

Argomenti più discussi: L’Onu lancia un appello a Usa e Iran per il rispetto del cessate il fuoco scambio di colpi a Hormuz; La Flotilla denuncia l’Italia alla corte di Strasburgo: Avila e Abu Keshek prelevati da una barca italiana, Roma doveva intervenire; Pronti a fare denuncia per la vendita di Villa Mussolini; Iran-Usa, nuove tensioni nel Golfo: petroliere colpite e minacce di Trump fanno tremare la tregua.

L’organizzazione non governativa israeliana Shurat HaDin ha presentato una denuncia per crimini di guerra alla Corte penale internazionale dell’Aia contro il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. L’accusa di Shurat HaDin è che Madrid ha indirettamente x.com

La Flotilla denuncia il governo Meloni alla CEDU: attivisti rapiti sul territorio italiano reddit

Iran, allarme Usa: a corto obiettivi strategici, scorte missili Teheran difficili da colpireGli Stati Uniti sono 'bloccati' in Iran. Il Pentagono starebbe infatti esaurendo gli obiettivi strategicamente importanti da colpire nel Paese, malgrado l'annuncio del presidente americano Donald ... adnkronos.com