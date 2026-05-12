Superbonus l’ultimo buco | il Fisco blocca 4,1 miliardi di crediti sospetti

Il Superbonus ha lasciato alle spalle un ammontare di crediti sospetti per circa 4,1 miliardi di euro, che sono stati bloccati dall’Agenzia delle Entrate. Questa decisione si inserisce in una fase finale di controlli approfonditi, portando a un’interruzione di alcune pratiche e a un intervento mirato sui crediti ritenuti potenzialmente non conformi. La misura si inserisce in un quadro di verifiche più ampio che ha coinvolto l’intera attività di controllo fiscale sugli incentivi edilizi.

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TESTO ARTICOLO La coda del Superbonus lascia in eredità un conto pesante. Non solo per le casse pubbliche, già appesantite da anni di bonus edilizi, ma anche per il lavoro di controllo che il Fisco ha dovuto mettere in campo nell’ultima fase dell’agevolazione. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, i crediti legati al Superbonus fermati dall’amministrazione finanziaria ammontano a 4,1 miliardi di euro. Il dato più significativo non è soltanto la cifra complessiva, ma la proporzione. Sulle ultime comunicazioni relative alle spese 2025, circa un credito su tre è stato considerato a rischio e quindi bloccato prima che potesse essere utilizzato in compensazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Superbonus, l’ultimo buco: il Fisco blocca 4,1 miliardi di crediti sospetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Superbonus: 4 miliardi di crediti bloccati e 4mila condomini nel limbo? Punti chiave Come evitare che il fisco blocchi i crediti del vostro condominio? Quali errori documentali rendono invalida la cessione del credito... Italia sotto l’occhio UE: il buco del Superbonus blocca il deficit? Cosa sapere Il deficit italiano resta bloccato per 600 milioni dopo il buco del Superbonus. Argomenti più discussi: La Ue apre sul deficit: se il buco del superbonus grillino scende, in autunno l'Italia sarà promossa; Valore catastale Superbonus | Perché alcuni immobili possono vedere azzerato il loro valore commerciale?; La Ue apre sul deficit | se il buco del superbonus grillino scende in autunno l’Italia sarà promossa. Castellone piange sul PNRR ma dimentica che il baratro l’ha scavato il M5S: 120 mld di buco Superbonus, debito al 144%. Senza PNRR saremmo in recessione? Senza Superbonus saremmo cresciuti. Chi ha distrutto i conti non può dare lezioni. x.com Incentivi dati in base all’ISEE, non una ma ben due LeapMotor t03 acquistate con i 22.000 regalati dallo Stato a chi ne aveva bisogno reddit Superbonus, l’ultimo buco: il Fisco blocca 4,1 miliardi di crediti sospettiTra richieste a rischio, frodi e sequestri, il conto dei bonus edilizi bloccati sfiora ormai quota 9,5 miliardi ... ilgiornale.it