Superbonus 4mila condomini nel limbo | lavori a metà cantieri irregolari e il conto che ora rischiano i proprietari

Da panorama.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte parti del paese, circa 4.000 condomini si trovano in una situazione di stallo a causa di lavori di riqualificazione energetica incompiuti, cantieri irregolari e pratiche ancora aperte. Alcuni edifici presentano ponteggi ancora installati, mentre altri hanno solo avviato le facciate senza completarle. Questa situazione coinvolge i proprietari, che ora rischiano di sostenere costi imprevisti o di trovarsi in attesa di soluzioni definitive.

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C’è un pezzo di Italia immobiliare rimasto sospeso tra ponteggi mai smontati, facciate iniziate e non finite, assemblee condominiali trasformate in tribunali domestici e famiglie che, dopo aver creduto nella promessa del Superbonus, oggi si ritrovano davanti alla parte più amara dell’ex 110%: non più l’idea della riqualificazione a costo quasi zero, non più il racconto dell’efficientamento energetico come grande occasione collettiva, ma il rischio molto concreto di dover rispondere di lavori incompleti, crediti fiscali contestati, somme da recuperare e verifiche dell’Agenzia delle Entrate. Il lato oscuro del Superbonus, quello rimasto dietro le impalcature e sotto la retorica del grande incentivo pubblico, riguarda migliaia di condomini italiani.🔗 Leggi su Panorama.it

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