Superbonus 2025 | il Fisco blocca 4,1 miliardi di crediti sospetti

Il fisco ha bloccato 4,1 miliardi di crediti relativi al Superbonus 2025 a causa di sospetti di irregolarità. La misura riguarda pratiche di crediti che presentano dubbi o anomalie, portando a sospensioni temporanee. Per quanto riguarda le verifiche, ci sono due percorsi di controllo che analizzano le pratiche: uno automatizzato e uno manuale, entrambi destinati a individuare eventuali irregolarità o frodi.

? Domande chiave Come evitare che il Fisco blocchi i vostri crediti Superbonus?. Quali sono i due binari di controllo che scansionano le pratiche?. Perché la soglia di rischio è passata dal 3% a un terzo?. Chi rischia il sequestro dei fondi per lavori non completati?.? In Breve 1,8 miliardi euro esclusi tramite controllo preventivo e 2,3 miliardi per analisi rischio.. 680 milioni di euro sequestrati dalla magistratura per posizioni ritenute fraudolente.. 9,5 miliardi di euro totali tra Superbonus e bonus facciate bloccati dal 2021.. Comunicazioni entro 16 marzo per evitare il congelamento dei crediti post lavori.. Il Fisco ha bloccato 4,1 miliardi di euro in crediti Superbonus relativi alle spese del 2025, fermando un credito su tre rispetto alle comunicazioni inviate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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