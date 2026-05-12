Superavano l'esame per la patente indossando auricolari sotto la parrucca a Torino chieste 65 condanne

A Torino sono state chieste 65 condanne in un processo legato a un'indagine avviata nel 2018 su un sistema di trucchetti utilizzati da alcuni candidati per superare l'esame di guida. Secondo le accuse, diverse persone avrebbero indossato auricolari nascosti sotto parrucche per ricevere istruzioni durante le prove. L'inchiesta ha coinvolto 108 individui, sospettati di aver manipolato circa 100 esami per ottenere la patente in modo illecito.

L'inchiesta è partita nel 2018, per 108 persone accusate di aver truccato 100 esami per ottenere la patente. La maggior parte degli esaminandi era di origine cinese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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