Sul martello che ha straziato Fathia c’era ancora il prezzo | contro dei lei una ferocia inaudita

Alle prime luci dell’alba, un cliente al bar di Vascigliano si distingue per il suo comportamento. Una donna che si trovava nel locale, vicino a lei, ha raccontato di aver visto un uomo con in mano un martello, ancora sporco di sangue e con il prezzo ancora visibile, che ha aggredito una persona. La scena si è svolta in modo violento e senza apparente motivazione, lasciando tutti scioccati.

Sono da poco passate le otto del mattino. E un cliente in particolare attira l’attenzione di una signora, anche lei al bancone di un bar di Vascigliano, nella zona di Stroncone. La donna si defila un po’, prende il telefono e chiama i carabinieri. Raccontando che forse, proprio di fronte a lei.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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