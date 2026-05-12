Suicidio assistito | la dignità oltre la sofferenza

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo segnato da conflitti, crisi energetiche e emergenze sanitarie, il dibattito sul suicidio assistito continua a suscitare attenzione. Si tratta di un tema che coinvolge questioni etiche e pratiche, richiedendo una regolamentazione precisa. Nonostante le priorità attuali, le discussioni su questo argomento non si fermano e si inseriscono nel quadro di un confronto più ampio sulle scelte di fine vita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Suicidio assistito, qualcosa si muove. Non sarà la priorità in cima ai nostri pensieri, in questo contesto di guerre, crisi energetica e nuovi allarmi sanitari, ma è pur sempre un tema etico – e pratico – che non può rimanere fuori da una cornice legislativa chiara. Perché riguarda la sofferenza e la dignità delle persone, prima ancora della libertà di scelta. L’assessore regionale Guido Bertolaso ha annunciato che sono pronte le linee guida per Ats e Asst, qualora dovessero ricevere richieste di supporto da parte del servizio sanitario. Saranno rese note settimana prossima e sicuramente non andranno bene a tutti, in una direzione o...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

suicidio assistito la dignit224 oltre la sofferenza
© Ilgiorno.it - Suicidio assistito: la dignità oltre la sofferenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Part 2 | Harish Rana v. UOI | Right to Die with Dignity

Video Part 2 | Harish Rana v. UOI | Right to Die with Dignity

Notizie correlate

Leggi anche: Liguria, il primo caso di suicidio assistito. L’appello: «Dire basta alla sofferenza è amore per me»

Suicidio assistito, Libera muore con un dispositivo oculare: “Una richiesta di dignità”Per anni aveva combattuto una battaglia silenziosa, fatta di richieste, attese e ostacoli burocratici.

Argomenti più discussi: Suicidio assistito: la dignità oltre la sofferenza; Regione Lombardia, ecco il vademecum sul fine vita: le indicazioni operative su farmaci, tempi, modi e assistenza; Il prezzo della libertà di Valentina Petrini: la battaglia per la dignità nel fine vita; Fine vita, Della Vedova critica il testo in esame al Senato.

suicidio assistito la dignitàCalco: una serata sul suicidio medicalmente assistitoIl suicidio medicalmente assistito rappresenta oggi uno dei temi più complessi nel dibattito pubblico, sanitario e giuridico, perché ... merateonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web