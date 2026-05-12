Suicidio assistito | la dignità oltre la sofferenza

In un periodo segnato da conflitti, crisi energetiche e emergenze sanitarie, il dibattito sul suicidio assistito continua a suscitare attenzione. Si tratta di un tema che coinvolge questioni etiche e pratiche, richiedendo una regolamentazione precisa. Nonostante le priorità attuali, le discussioni su questo argomento non si fermano e si inseriscono nel quadro di un confronto più ampio sulle scelte di fine vita.

Suicidio assistito, qualcosa si muove. Non sarà la priorità in cima ai nostri pensieri, in questo contesto di guerre, crisi energetica e nuovi allarmi sanitari, ma è pur sempre un tema etico – e pratico – che non può rimanere fuori da una cornice legislativa chiara. Perché riguarda la sofferenza e la dignità delle persone, prima ancora della libertà di scelta. L’assessore regionale Guido Bertolaso ha annunciato che sono pronte le linee guida per Ats e Asst, qualora dovessero ricevere richieste di supporto da parte del servizio sanitario. Saranno rese note settimana prossima e sicuramente non andranno bene a tutti, in una direzione o...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Part 2 | Harish Rana v. UOI | Right to Die with Dignity

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