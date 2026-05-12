Sugli spalti per Modena-Reggiana Cori e festa giornata indimenticabile

Sugli spalti si sono radunati tifosi di entrambe le squadre per il derby tra Modena e Reggiana. La partita ha coinvolto un pubblico numeroso, che ha riempito gli spalti con cori e festeggiamenti. La giornata si è conclusa con un'atmosfera di festa e entusiasmo tra i presenti, rendendo l’evento uno dei momenti più memorabili della stagione. La gara si è svolta con intensità e passione, attirando l’attenzione di molti appassionati.

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Il Modena FC ci ha dato la possibilità di assistere al Derby Modena-Reggiana, la partita più importante della stagione; certamente il calcio vive di competizione sportiva dove le tifoserie sostengono la propria squadra, ma noi vorremmo concentrarci soprattutto sui ricordi che questo momento ci ha lasciato, perciò abbiamo deciso di raccogliere le opinioni dei nostri compagni. Per Riccardo questo venerdì pomeriggio è stato puro divertimento perché è stato in compagnia dei suoi amici intonando cori e festeggiando per i gol del Modena; alla fine della partita, ripensando alla bella giornata trascorsa, si è reso conto che anche se il Modena avesse perso, sarebbe stata lo stesso una giornata allegra in quanto trascorsa con i suoi amici e i suoi familiari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sugli spalti per Modena-Reggiana. Cori e festa, giornata indimenticabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modena-Reggiana 2-1 | I CANARINI si aggiudicano il derby contro la Reggiana | HIGHLIGHTS Serie BKT Notizie correlate Spagna Egitto, cori discriminatori sugli spalti: la dura condanna di Yamal sui social. Il gesto dell’esterno del Barcellona!Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Modena vs Reggiana, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Si parla di: PENTATHLON MODERNO, PER MODENA UN WEEKEND DA REGINA; Osservatorio Nazionale, le scelte sulle partite di Serie B. MODENA CALCIO, DERBY CON LA REGGIANA, CRESCONO ATTESA E NUMERIA ventiquattro ore dal fischio d’inizio, l’attesa per il derby del Secchia è decisamente alle stelle. La sfida tra Modena e Reggiana in programma domani, venerdì 1° Maggio, e valida per la 37^ e penul ... tvqui.it