Subito governance forte per Ruggi e Asl | l' appello del Nursind alla Regione

Il Nursind ha inviato un appello alla Regione chiedendo una governance forte per le strutture sanitarie di riferimento. Secondo l'associazione, la mancanza di una guida stabile potrebbe compromettere l’efficacia, l’autorevolezza e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. La richiesta si concentra sulla necessità di un intervento rapido per rafforzare la gestione delle strutture, in modo da garantire servizi più efficaci e affidabili.

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