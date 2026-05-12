Subito governance forte per Ruggi e Asl | l' appello del Nursind alla Regione
Il Nursind ha inviato un appello alla Regione chiedendo una governance forte per le strutture sanitarie di riferimento. Secondo l'associazione, la mancanza di una guida stabile potrebbe compromettere l’efficacia, l’autorevolezza e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. La richiesta si concentra sulla necessità di un intervento rapido per rafforzare la gestione delle strutture, in modo da garantire servizi più efficaci e affidabili.
Una sanità senza una guida stabile rischia di perdere efficacia, autorevolezza e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. È il messaggio che arriva dal sindacato degli infermieri della provincia di Salerno, che lancia un appello forte alla Regione affinché intervenga rapidamente per.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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