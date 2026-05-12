Stup*o a Erica accoltella… Garlasco choc nel verbale dei carabinieri su Andrea Sempio

Nel caso di Garlasco, le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce un episodio che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo il verbale, un uomo avrebbe aggredito una donna con un’arma da taglio, causando ferite gravi. La notizia si è diffusa rapidamente sui media, riaccendendo l’interesse pubblico su questa vicenda. La polizia ha avviato le verifiche del caso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione televisiva e mediatica. Nella puntata di “Mattino 5” andata in onda martedì 12 maggio, Federica Panicucci ha annunciato nuovi dettagli destinati a far discutere, tra intercettazioni, consulenze investigative e materiale inedito riguardante Andrea Sempio. Un racconto che riapre interrogativi mai davvero sopiti attorno all’omicidio di Chiara Poggi e che continua a dividere opinione pubblica ed esperti. >> Garlasco, Sempio intercettato: nuovo audio choc. “Ero lì.” La trasmissione di Canale 5 ha costruito la puntata attorno a un elemento definito “esclusivo”: un soliloquio registrato in auto in cui Sempio parlerebbe dell’orario della morte di Chiara Poggi, facendo riferimento alle 9.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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