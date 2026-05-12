Storie di vite queer | al Cinema Eliseo la proiezione di Io non sono nessuno

Mercoledì 13 maggio alle 20, al Cinema Eliseo di Cesena, si terrà la proiezione del film “Io non sono nessuno”. La rassegna si concentra su storie di vite queer, offrendo uno sguardo su esperienze e tematiche legate all’identità e all’orientamento sessuale. L’evento mira a coinvolgere il pubblico attraverso un film che affronta questi argomenti, con ingresso gratuito.

Mercoledì 13 maggio alle ore 20 al Cinema Eliseo di Cesena si terrà la proiezione del film “Io non sono nessuno”. Il film tratto da una storia vera, ripercorre la vita di Mariasilvia Spolato, prima donna in Italia a dichiarare apertamente la propria omosessualità. Tra le militanti della prima ora.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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