Stellantis sfida la Cina | Filosa punta su nuovi alleati globali

Stellantis, il gruppo automobilistico, sta cercando di ridurre la sua dipendenza dai produttori cinesi puntando su nuovi alleati a livello globale. La strategia prevede l'acquisizione di partner tecnologici in diverse regioni, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza internazionale. Il presidente esecutivo del gruppo ha annunciato accordi con società di tecnologia e produzione, per diversificare le fonti di approvvigionamento e sviluppare innovazioni nel settore automobilistico.

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? Punti chiave Come farà Stellantis a limitare la dipendenza dai produttori cinesi?. Chi sono i nuovi partner tecnologici scelti da Carlos Tavares?. Quali rischi corre il mercato europeo senza una diversificazione strategica?. Come cambierà la catena di approvvigionamento grazie alla mossa Leapmotor?.? In Breve Collaborazione con Leapmotor elevata a livello superiore per sinergie tecnologiche e logistiche.. Obiettivo diversificazione catena approvvigionamento per mitigare dipendenza da unico polo produttivo.. Strategia focalizzata su ottimizzazione capacità produttiva e innovazione tecnologica globale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis sfida la Cina: Filosa punta su nuovi alleati globali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stellantis rivede il profitto. Filosa: "Partita la svolta"Per Stellantis il primo trimestre 2026 si è distinto per il ritorno alla redditività e il miglioramento dei principali indicatori. Stellantis in ripresa negli Usa (+4%). La strategia Filosa dà i primi fruttiStellantis decolla in Borsa a Milano con le azioni che salgono del 4,08% a 6,58 euro, sull'onda dell'aumento delle vendite negli Usa, il mercato più... Argomenti più discussi: Stellantis-Leapmotor, l’asse euro-cinese si rafforza: produzione in Spagna e nuovi modelli elettrici Opel; Leapmotor B03X, il piccolo Suv che parla cinese: la sfida ai concorrenti europei è partita; Altro che invasione: i cinesi entrano in fabbrica dalla porta principale di Stellantis; Stellantis guarda a Dongfeng dopo Leapmotor: chi è il nuovo partner cinese e quali modelli potrebbero arrivare. Il lancio di veicoli elettrici di Stellantis North America (Ram, Jeep e Dodge) è stato caotico, ma ecco cosa ci aspetta. - reddit.com reddit Stellantis rafforza l’alleanza con Leapmotor: Opel prepara il SUV elettrico tra Cina e SpagnaStellantis rafforza l’asse con la cinese Leapmotor e accelera sulla strategia elettrica in Europa. Il gruppo punta ad ampliare la collaborazione con il partner asiatico attraverso lo sviluppo congiunt ... msn.com