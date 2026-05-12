Stellantis Filosa | aperti ad altre partnership no chiusura brand

Stellantis ha annunciato di essere disponibile a valutare nuove collaborazioni industriali, specificando che l’obiettivo non è chiudere i marchi già esistenti. La casa automobilistica ha indicato di essere aperta a eventuali accordi anche con aziende diverse da quella cinese con cui ha già avviato una partnership. La dichiarazione è arrivata nel contesto di un interesse generale a espandere le alleanze nel settore automotive.

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Milano, 12 mag. (askanews) – Stellantis è aperta ad altre partnership industriali, “anche con altri” oltre ai cinesi di Leapmotor, e non intende procedere a chiusure drastiche di marchi. Lo ha indicato il Ceo Antonio Filosa intervenendo al Future of the Car Summit del Financial Times, in vista dell’Investor Day del 21 maggio. Filosa ha spiegato che le partnership saranno parte integrante della futura strategia del gruppo e potranno riguardare tecnologia, catena di fornitura e utilizzo della capacità produttiva. Stellantis, ha detto, è attrattiva grazie alla presenza geografica, alla scala industriale e ai marchi “incredibilmente forti”. Il...🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: **Stellantis: Filosa, risultati Usa confermano efficacia nostra strategia** Stellantis rivede il profitto. Filosa: "Partita la svolta"Per Stellantis il primo trimestre 2026 si è distinto per il ritorno alla redditività e il miglioramento dei principali indicatori. Argomenti più discussi: Filosa, 'aperti ad altre partnership oltre ai cinesi'; Stellantis, partnership Leapmotor: la via di fuga di Filosa per non affondare?; Stellantis e Leapmotor: quando l'auto europea parla cinese; Stellantis Cassino, maggio nero: produzione ancora ferma e sindacati in rivolta. Filosa, 'aperti ad altre partnership oltre ai cinesi'(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Le partnership non devono essere monodirezionali, non riguarderanno solo i cinesi. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, al Future of the car ... corrieredellosport.it