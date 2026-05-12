Nel mondo del tennis, si sente spesso dire che ogni match rappresenta una vera e propria seduta di psicoanalisi. Questa frase viene attribuita a un ex giocatore e commentatore sportivo, che ha commentato come il tennis possa dare l’illusione di poter migliorare continuamente, anche attraverso momenti di crisi e di tensione. Il suo punto di vista si inserisce in un racconto più ampio di chi vive e commenta questo sport, tra passione e follia.

Sono appunti di una vita? «Metà sono cose che so da sempre. Sono quei discorsi che tornano e ritornano quando si parla negli spogliatoi dei circoli di tennis o con gli amici. L'altra metà l'ho scoperta mentre lo scrivevo perché mi sono fatto venire delle curiosità. Ho scoperto che Lewis Carroll ha inventato il concetto delle teste di serie che noi usiamo ancora oggi e che Elton John ho scritto una canzone su Billie Jean King, Philadelphia Freedom. Fra i primi personaggi raccontati c’è Adriano Panatta. Quest'anno sono 50 anni dalle sue vittorie a Roma e Parigi. Adriano è il nostro nome tutelare e la cosa clamorosa è che per...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Meloccaro: « Il tennis ti dà l'impressione, l’illusione, di poter migliorare sempre. Una partita è una seduta di psicoanalisi»

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