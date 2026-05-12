Stasera in tv la programmazione di martedì 12 maggio
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Mi sono stancato di cercare su Google le date di uscita, così ho creato un'app per il conto alla rovescia in tempo reale per gli show TV. Cerco feedback onesto! reddit
?Torna #Capri. La fiction cult #Rai andrà in onda in replica questa estate su #Rai1 da lunedì 25 maggio alle 16:10 al posto de #IlParadisodellesignore e da lunedì 29 giugno alle 14:05. x.com
Stasera in TV — martedì 12 maggio 2026Guida alla prima serata tra film, intrattenimento e approfondimenti: orari, generi e titoli sui principali canali per scegliere cosa vedere stasera in tv. msn.com