Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Stade Brestois e Strasburgo, valida per il recupero del turno numero 29 di Ligue 1. La partita si svolge allo stadio di Brest, con le formazioni titolari di Roy e O’Neill pronte a scendere in campo. Le due squadre si affronteranno in un match che completa il calendario di questa giornata di campionato francese.

Si recupera il turno numero 29 di Ligue1 con lo Stade Brestois di Roy che affronta in casa lo Strasburgo di O’Neill. Una partita buona solo per le statistiche, visto che entrambe le squadre non hanno alcuna ambizione di classifica né possono raggiungere obiettivi europei. I bretoni stanno comunque onorando il campionato come visto anche domenica scorsa a Parigi, dove hanno resistito fino all’87. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Strasburgo (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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