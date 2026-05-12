Sport in tv oggi martedì 12 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, gli appassionati di sport possono seguire diverse discipline grazie alla programmazione televisiva e allo streaming online. La giornata comprende appuntamenti che vanno dalle competizioni di calcio alle gare di atletica, con orari e canali dedicati indicati per permettere agli spettatori di seguire ogni evento senza difficoltà. La copertura della giornata viene fornita da varie piattaforme, garantendo un accesso facile ai contenuti programmati.

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Oggi, martedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico si entra sempre più nel vivo, con la disputa degli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti di quello femminile. In casa Italia, tanti azzurri in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e il derby tricolore tra Jannik Sinner e il sorprendente Andrea Pellegrino. Allargando gli orizzonti, si assisterà alla quarta tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

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