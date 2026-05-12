Sport in tv oggi martedì 12 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 12 maggio, gli appassionati di sport possono seguire diverse discipline grazie alla programmazione televisiva e allo streaming online. La giornata comprende appuntamenti che vanno dalle competizioni di calcio alle gare di atletica, con orari e canali dedicati indicati per permettere agli spettatori di seguire ogni evento senza difficoltà. La copertura della giornata viene fornita da varie piattaforme, garantendo un accesso facile ai contenuti programmati.

Oggi, martedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico si entra sempre più nel vivo, con la disputa degli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti di quello femminile. In casa Italia, tanti azzurri in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e il derby tricolore tra Jannik Sinner e il sorprendente Andrea Pellegrino. Allargando gli orizzonti, si assisterà alla quarta tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

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Altri sport in TV oggi 11 maggio 2026 10:00Ciclismo, Giro dell’Azerbaijan: 2a tappa Eurosport 11:00 Tennis, ATP & WTA 1000 Roma: 7a giornata Sky Sport 15:00 Tennis, ATP 1000 Roma: 7a giornata TV8 20:45 Basket, Serie A2: Pesaro-Rimini Rai Sport x.com

Sono molto critico verso i turisti allo stadio, soprattutto in questo periodaccio che stiamo vivendo; molti vedono questa foto scattata ieri come un sinonimo dei tempi tristi che viviamo, ma io non riesco ad odiarla. reddit

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