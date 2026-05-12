Sostenibilità in aula | in iSchool azioni concrete per l’ambiente

A Bergamo, i studenti dell’iSchool stanno mettendo in atto iniziative pratiche per ridurre l’impatto ambientale. Le attività includono l’uso di materiali riciclati, l’adozione di pratiche di risparmio energetico e campagne di sensibilizzazione tra i compagni. Queste azioni rappresentano un impegno diretto e quotidiano per promuovere la sostenibilità all’interno dell’ambiente scolastico.

Bergamo. La sostenibilità non come concetto teorico, ma come responsabilità quotidiana e azione concreta. È questo il messaggio al centro delle due giornate di formazione promosse da iSchool il 7 e 8 maggio, dedicate all’impatto ambientale della plastica e rivolte agli studenti attraverso incontri in aula guidati da un esperto del settore. Gli incontri, articolati per classi, hanno affrontato temi urgenti legati all’ambiente: il ciclo di vita della plastica, le criticità connesse allo smaltimento e le opportunità offerte dall’economia circolare, con l’obiettivo di formare giovani più consapevoli, capaci di comprendere il peso delle proprie azioni e il valore delle scelte quotidiane.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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UNINT organizza l’incontro dal titolo: Dalla filiera alla comunicazione: la sostenibilità nel modello Findus, che si terrà il 5 maggio 2026 a partire dalle 12:00 in aula 6 e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/dalla-f… x.com

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