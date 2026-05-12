Sostenibilità impresa cultura del dialogo al centro dei podcast di Progetto Quid

I podcast di Progetto Quid affrontano temi come sostenibilità, impresa e cultura del dialogo, evidenziando come il lavoro d’azienda vada oltre i prodotti e i processi. Si concentrano sulla capacità di connettere esperienze, competenze e prospettive diverse, creando uno spazio di confronto e scambio. Le puntate esplorano aspetti legati alla responsabilità sociale e alle relazioni umane all’interno del mondo aziendale, senza entrare nel merito di singoli casi o protagonisti.

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C’è una dimensione del lavoro d’impresa che non si esaurisce nei prodotti o nei processi, ma prende forma nella capacità di mettere in relazione esperienze, competenze e prospettive. È in questo spazio che prende vita Texture, il video podcast ideato e prodotto da Progetto Quid, per raccontare.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: ’Impresa, . Cultura e valore della Sostenibilità’ Leggi anche: Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026: cultura e dialogo a Roma Argomenti più discussi: IMPRESA, SOSTENIBILITÀ E CULTURA DEL DIALOGO: NASCE TEXTURE, IL PODCAST DI PROGETTO QUID; Nissan Italia al fianco di Komen per la Race for the Cure 2026: insieme per la solidarietà, la prevenzione e l’inclusione; WAY presenta The WAY Media Compass - Navigating the Myths of Modern Advertising: a Milano un confronto sui falsi miti del marketing contemporaneo. Anna Fiscale e Made in Italy: il modello Progetto Quid, l’impresa che includeFondatrice e presidente della Cooperativa Sociale per l'imprenditoria solidale: bellezza, etica e sostenibilità sono il cuore dell’azienda. A Verona quasi 200 dipendenti di 23 nazionalità ... corriere.it