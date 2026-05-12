Secondo l'ultimo sondaggio Bidimedia, Elly Schlein è la candidata più votata tra gli elettori del centrosinistra, seguita da Giuseppe Conte e Salis. Tuttavia, tra le preferenze complessive, il leader del governo attuale si mantiene in prima posizione. I dati mostrano una preferenza consistente per Schlein nel campo largo, mentre il premier ottiene ancora il sostegno più ampio nel panorama politico.

Elly Schlein resta la figura più forte del centrosinistra tra gli elettori del campo largo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Bidimedia, che su ipotetiche primarie della coalizione progressista, fornisce un quadro degli attuali rapporti di forza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e area centrista. Secondo la rilevazione, la segretaria del Pd raccoglierebbe il 37,5% delle preferenze, staccando Giuseppe Conte, fermo al 26,5%. A pochi punti percentuali dall’ex premier invece la sindaca di Genova Silvia Salis, che si attesterebbe al 25,9%. I numeri sicuramente confermano la centralità di Schlein nel campo progressista, ma allo stesso tempo mostrano come la partita per la leadership della coalizione non sia ancora chiusa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sondaggi politici: Schlein la più votata, a seguire Conte e Salis. Ma Meloni guida

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#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: Schlein è davanti a Salis e Conte alle eventuali primarie del campo largo. Schlein è al 41% considerando gli elettori del campo largo che andrebbero sicuramente a votare, mentre è al 36% includendo anche chi andre x.com

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