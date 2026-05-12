Skate experience al centro commerciale

Il centro commerciale ospiterà un evento dedicato allo skateboard il 16 e 17 maggio, organizzato in collaborazione con la Skate School Cesena. Durante le due giornate, sarà possibile osservare e partecipare a dimostrazioni e attività legate a questa disciplina. L'iniziativa mira a coinvolgere appassionati e curiosi, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino il mondo dello skateboard.

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