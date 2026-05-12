Skate experience al centro commerciale
Il centro commerciale ospiterà un evento dedicato allo skateboard il 16 e 17 maggio, organizzato in collaborazione con la Skate School Cesena. Durante le due giornate, sarà possibile osservare e partecipare a dimostrazioni e attività legate a questa disciplina. L'iniziativa mira a coinvolgere appassionati e curiosi, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino il mondo dello skateboard.
Il 16 e 17 maggio, in collaborazione con la Skate School Cesena, l’ESP Ravenna ospita un evento dedicato interamente allo skateboard. Nella piazza del Centro sarà allestita un’area con mini rampa dove chiunque potrà cimentarsi in lezioni di prova gratuite con istruttori federali qualificati. Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
PATINANDO en un Centro Comercial. Renegade Skates
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