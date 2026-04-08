Un uomo è stato arrestato al centro commerciale di Sarzana dopo aver fatto acquisti senza pagare e aver aggredito un vigilante intervenuto per bloccarlo. La scena si è svolta nel pomeriggio di oggi, quando il sospetto ha cercato di uscire senza saldare il conto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al successivo trasferimento in questura. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno medicato il vigilante ferito.

Sarzana, 8 aprile 2026 – Ha fatto la spesa ma non è passato dalla cassa. Quando gli addetti alla vigilanza che lo stavano seguendo dai monitor dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale Centro Luna di Sarzana gli hanno chiesto di saldare il conto la reazione dell’uomo è stata violenta. A farne le spese è stato un vigilante preso a spintoni. Durante il parapiglia i colleghi hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana che hanno calmato e le acque e poi arrestato il trentenne. Lo straniero senza fissa aveva prelevato dagli scaffali vari articoli gastronomici e di profumeria per poi uscire dalla zona delle casse senza pagarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spesa senza pagare e botte al vigilante, arrestato al centro commerciale

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