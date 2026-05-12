Simbolotto estrazione di oggi 12 maggio 2026 | Lotto

Oggi, 12 maggio 2026, alle ore 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione avviene quattro volte a settimana, con appuntamenti programmati il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Questa sera, quindi, si conosceranno i numeri e i simboli estratti per la giornata.

Estrazione Simbolotto di oggi, 12 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 12 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 12 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 10 Gennaio 2026

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