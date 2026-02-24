Sulle Statali lombarde si accendono gli autovelox | il calendario dei controlli

L'installazione degli autovelox sulle strade statali lombarde deriva dalla volontà di ridurre incidenti causati dall'eccesso di velocità. La Polizia Stradale ha già avviato un calendario di controlli rigorosi, con postazioni fisse e mobili distribuite lungo i tratti più trafficati. La presenza di queste apparecchiature mira a spingere gli automobilisti a rispettare i limiti e a guidare con maggiore attenzione. Le verifiche continueranno con regolarità nelle prossime settimane.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 23 febbraio 2026 e domenica 1 marzo 2026 Non conoscono pause i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha iniziato a far funzionare gli autovelox sulle Statali per prevenire incidenti e sanzionare chi supera i limiti di velocità, specialmente durante le Olimpiadi.

