La lezione di Pirandello all’Oratorio di San Martino con Papage

Alcuni attori e spettatori si sono riuniti all’Oratorio di San Martino per assistere alla rappresentazione di un testo di Pirandello, con la partecipazione di Papage. La scena ha messo in scena temi di verità multiple, versioni contraddittorie e sguardi che non si incontrano mai, portando il pubblico a riflettere sui contrasti tra realtà e percezione. La rappresentazione si è svolta secondo il copione previsto, senza variazioni o interventi improvvisati.

Verità che si moltiplicano, versioni che si contraddicono, sguardi che non coincidono mai: il teatro di Luigi Pirandello torna a interrogare il presente con sorprendente lucidità. all’Oratorio della chiesa di San Martino a Framura (località Costa), domani alle 21.15, la compagnia Officine Papage porta in scena ‘La strana storia della signora Frola e del signor Ponza suo genero’, liberamente ispirato a ‘Così è (se vi pare)’. Lo spettacolo nasce da una coproduzione internazionale con il Teatro da Garagem di Lisbona e si inserisce in quel filone di riletture contemporanee dei classici che non si limitano a riproporre il testo, ma lo interrogano alla luce delle inquietudini attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lezione di Pirandello all’Oratorio di San Martino con Papage Articoli correlati Tombola di beneficenza con la polizia nell'oratorio San Filippo NeriCalorosa l’accoglienza che padre Salvatore Interlando, cappellano della polizia di Stato, e il direttore dell’oratorio, Giuseppe Salamone, hanno... Quando l’altro smette di essere un volto: la lezione di Pirandello sulla violenza a scuola. LetteraSimone Billeci rilegge la tragedia scolastica attraverso Pirandello: la violenza scatta quando l’altro diventa maschera.