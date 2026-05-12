Sette su 10 sono donne poesie in regalo per gli infermieri di Parma

A Parma, negli ospedali e nelle strutture sanitarie, ci sono attualmente 2.908 infermieri in servizio. La maggior parte di loro, circa il 77%, sono donne. Recentemente, alcune poesie sono state consegnate come omaggio agli infermieri della città. La presenza femminile nella professione rimane molto elevata, con circa sette su dieci infermieri di sesso femminile.

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Sono 2.908 gli infermieri in servizio nelle aziende sanitarie di Parma, una professione che continua a essere fortemente al femminile: il 77% è composto da donne, pari a 2.238 professioniste tra Ospedale Maggiore e Azienda Usl. Una presenza ancora nettamente prevalente, anche se negli ultimi anni.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ufficio postale “in rosa” a Latina: su otto dipendenti, sette sono donne Argomenti più discussi: Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Giornalisti e Intelligenza artificiale: la usano 7 su 10, senza regole e conoscenza; Viaggi d'istruzione e gite, per 7 docenti su 10 vanno abolite. Nessun compenso? Per il 55% non è questo il motivo: troppe responsabilità - Esiti SONDAGGIO; Al via Sette Idee per cambiare l’Italia, l'iniziativa di L'Espresso. C’è un nuovo contagio da hantavirus, oltre ai sette registrati finora a bordo della nave da crociera Mv Hondius (tre dei quali deceduti). Stavolta però il paziente non si trova isolato nella sua cabina. Il cittadino svizzero, sbarcato nei giorni scorsi, nel frattempo è t x.com Personale Ssn. Quasi sette operatori su dieci sono donneLa percentuale supera infatti il 68% degli addetti. Le donne medico sono il 49,9% del totale dei camici bianchi, ma tra gli under 45 arrivano al 63,8%. Tra il personale infermieristico le donne ... quotidianosanita.it