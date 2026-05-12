Serie B2 il team dell' Ippodromo si arrende al Sinalunga | ko onorevole per le cesenati
Nel campionato di serie B2 femminile, il Tennis Club Ippodromo Cesena ha perso 4-0 nella partita di esordio casalingo contro il Sinalunga, giocata nella terza giornata. La squadra romagnola ha comunque mostrato impegno e determinazione durante l'incontro, anche se non è riuscita a conquistare punti. La sfida si è conclusa con una sconfitta onorevole per le atlete locali.
Il Tennis Club Ippodromo Cesena sconfitto 4-0 all’esordio casalingo, in una partita giocata comunque con il cuore da parte delle romagnole, nella terza giornata del campionato di serie B2 femminile. Le giovanissime giocatrici cesenati sono state battute dal Tennis Club Sinalunga, una delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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