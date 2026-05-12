Serie B2 il team dell' Ippodromo si arrende al Sinalunga | ko onorevole per le cesenati

Nel campionato di serie B2 femminile, il Tennis Club Ippodromo Cesena ha perso 4-0 nella partita di esordio casalingo contro il Sinalunga, giocata nella terza giornata. La squadra romagnola ha comunque mostrato impegno e determinazione durante l'incontro, anche se non è riuscita a conquistare punti. La sfida si è conclusa con una sconfitta onorevole per le atlete locali.

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