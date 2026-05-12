Serie B 2025 26 - Diretta DAZN Playoff Preliminare | Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I playoff della Serie B 202526 sono in diretta su DAZN, con le gare di eliminazione preliminare tra Modena e Juve Stabia e tra Catanzaro e Avellino. Le partite sono programmate in orari specifici e saranno commentate da telecronisti dedicati. Questi incontri rappresentano le sfide decisive per determinare quali squadre accederanno alle semifinali del torneo.

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Playoff Serie B in diretta su DAZN: orari, telecronisti e dettagli di Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino, sfide decisive per l’accesso alle semifinali. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in...🔗 Leggi su Digital-news.it

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