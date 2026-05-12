Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel Playoff Preliminare Palinsesto Telecronisti Prime OneFootball

Al via i playoff della Serie B 202526 con il turno preliminare, trasmesso in diretta su Prime Video e OneFootball. Sono programmate due partite: Modena contro Juve Stabia e Catanzaro contro Avellino, entrambe con orari specifici. La giornata vede la presenza di telecronisti dedicati per ogni incontro, offrendo agli appassionati aggiornamenti in tempo reale. La fase preliminare rappresenta l’inizio dei playoff di quest’anno nel campionato di seconda divisione.

Playoff Serie B al via con il turno preliminare: orari, partite e telecronisti di Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino in diretta su Prime Video e OneFootball. La Serie BKT accende i riflettori sulla post-season, il momento più intenso e imprevedibile dell’anno, dove novanta minuti possono cambiare il destino di un’intera stagione. Questa sera prendono il via i playoff con il turno preliminare in gara unica: ad aprire il programma sarà la sfida del Braglia tra Modena e Juve Stabia, con calcio d’inizio alle 18,45, mentre alle 21 toccherà a Catanzaro e Avellino affrontarsi al “Ceravolo”. Due match che promettono spettacolo, intensità e grande equilibrio.🔗 Leggi su Digital-news.it

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