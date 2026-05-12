Serie A Inter si conferma I veri flop non sono Milan e Napoli I dati
A due turni dalla conclusione del campionato di Serie A 2025-2026, la classifica mostra l’Inter in testa, mantenendo la posizione prevista dopo gli investimenti effettuati. La posizione di Milan e Napoli, spesso considerati favoriti, non rispecchia le aspettative di inizio stagione. I dati delle partite e dei risultati indicano una conferma della leadership dell’Inter, mentre altri club non sono riusciti a rispettare i pronostici.
A due giornate dalla fine della serie A 2025 2026 chi ha rispettato i pronostici considerando gli investimenti fatti? La classifica sorprende per certi versi ma conferma la leadership dell’Inter. La squadra nerazzurra è prima come monte ingaggi e meritatamente vincitrice dello scudetto. Analizzando le altre diciannove squadre del campionato e confrontandolo con la graduatoria reale, emergono però anche diverse sorprese. Serie A, il confronto tra punti conquistati e classifica monte ingaggi. Come detto, l’ Inter ha il monte ingaggi più alto della Serie A con circa 139 milioni di euro complessivi e uno stipendio medio di 5,6 milioni. Sul campo, la squadra ha raccolto 85 punti, confermando il rapporto diretto tra investimenti e rendimento sportivo.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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