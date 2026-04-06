NAPOLI-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Si è concluso l'incontro tra Napoli e Milan, disputato nella 31ª giornata della stagione 2025-2026 di Serie A. La partita ha attirato l’attenzione per le valutazioni sui singoli giocatori, con alcune prestazioni che sono state definite come le migliori e altre che invece sono state giudicate meno brillanti. Di seguito, le pagelle che riassumono l’andamento dei rossoneri durante l’incontro.

È finita Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - NAPOLI-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Leggi anche: MILAN-LECCE: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Leggi anche: COMO-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Le pagelle di Napoli-Milan, i voti della semifinale di Supercoppa: i top e i flop del match Temi più discussi: Napoli-Milan, De Bruyne: Modric? Top Player e va sulla sfida; De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; DE BRUYNE: SCUDETTO? DIPENDE DALL’INTER, NOI DOBBIAMO BATTERE IL MILAN; Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva. Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis ... sport.sky.it SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:47Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it IBSA Italy Top Performance: 14 punti e 5 assist per Amedeo Della Valle nella vittoria di Brescia contro Napoli #TuttoUnAltroSport facebook #Calciomercato, quattro colpi al top per vincere: #Milan ecco quale deve essere il tuo piano #SempreMilan x.com