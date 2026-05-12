Sereni Orizzonti lancia la retta rateizzata | pagare la RSA diventa più sostenibile

Una nuova opzione di pagamento è stata introdotta nel settore delle residenze sanitarie per anziani, con l’obiettivo di rendere più accessibile il costo delle strutture. Negli ultimi anni, l’aumento della non autosufficienza tra gli ospiti ha portato a un incremento dei costi, creando difficoltà per le famiglie nel gestire le spese. La proposta prevede una retta rateizzata, facilitando così l’accesso ai servizi assistenziali.

Negli anni le residenze sanitarie per anziani hanno visto crescere il livello di non autosufficienza dei propri ospiti, con la conseguenza di un rilevante incremento dei costi a cui le famiglie non sempre sono in grado di far fronte. Sereni Orizzonti lancia in Friuli come regione pilota – in.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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