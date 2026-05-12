Sentita un’esplosione! Si dà fuoco dopo una lite | terrore in Italia

Da thesocialpost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina in Italia è stata scossa da un’esplosione improvvisa proveniente da un appartamento, seguita da un incendio. Il fumo si è alzato dal locale coinvolto, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’accaduto o eventuali feriti.

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Una mattina improvvisamente spezzata dal rumore di un’esplosione, dal fumo che si alza da un appartamento e dall’arrivo dei mezzi di soccorso. In pochi minuti una tranquilla zona residenziale si è trasformata in uno scenario drammatico, mentre residenti e vicini cercavano di capire cosa stesse accadendo all’interno dello stabile. Le fiamme, il forte odore di bruciato e la paura che l’incendio potesse propagarsi hanno spinto molti abitanti a lasciare rapidamente le proprie case. Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento, però, per l’uomo coinvolto non c’era ormai più nulla da fare. Leggi anche: Esplosione improvvisa in Italia, boato spaventoso Il dramma dopo una lite in famiglia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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