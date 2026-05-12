A Senigallia, la lista di Base Popolare si presenta con due nuovi candidati, Candi e Cingolani, che rafforzano la compagine. La loro presenza porta con sé un bagaglio di esperienza che potrebbe incidere sulla gestione della città. La loro adesione si inserisce nel quadro delle prossime consultazioni elettorali, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sugli effetti futuri.

? Domande chiave Chi sono i due nuovi candidati che rafforzano la lista?. Come influirà l'esperienza di Candi e Cingolani sulla gestione cittadina?. Perché Base Popolare ha scelto di appoggiare la lista di Olivetti?. Quali competenze tecniche porteranno i nuovi nomi in giunta comunale?.? In Breve Nuovi candidati Paola Candi e Giacomo Cingolani entrano nella lista Senigallia al Centro.. Emanuele Petrucci coordina il movimento Base Popolare Marche per il sostegno locale.. Graziano Stacchiotti partecipa alla conferenza stampa per confermare il coinvolgimento del movimento.. Le consultazioni elettorali per il rinnovo della giunta si terranno il 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, Olivetti: Base Popolare sostiene la lista al Centro

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