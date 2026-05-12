A Senigallia, il 54% degli utenti ha espresso critiche sulla Biblioteca Antonelliana, evidenziando discontenti riguardo ai servizi offerti. La questione riguarda anche il recente investimento di un milione di euro, che ha sollevato dubbi su come verrà utilizzato per migliorare l’offerta culturale. Nel frattempo, l’amministrazione ha giustificato la mancanza di prese elettriche nei tavoli, sostenendo che questa scelta rispecchia determinate linee di indirizzo.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo investimento da un milione di euro il servizio?. Perché l'amministrazione difende la mancanza di prese elettriche nei tavoli?. Dove verrebbe spostata la biblioteca dedicata ai ragazzi per le famiglie?. Chi gestirà l'eventuale nuova aula studio aperta ventiquattr'ore su ventiquattro?.? In Breve L'80% degli utenti lamenta la scarsa qualità della connessione internet nella struttura.. L'assessore uscente Riccardo Pizzi difende la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti.. Il Comune prevede un investimento di un milione di euro per il potenziamento.. Si valuta il trasferimento della biblioteca ragazzi in piazza Manni per le famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: il 54% degli utenti critica la Biblioteca Antonelliana

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