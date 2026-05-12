Nel girone B della Seconda Categoria, si sono svolti gli spareggi per accedere alla finale. Nonostante il gol di Tognotti, il Molazzana ha vinto la semifinale dopo i supplementari, con un risultato di 3-1. La squadra si qualifica così per la fase successiva della competizione.

Anche in Seconda Categoria si sono disputati gli spareggi. Partendo dal girone B: nonostante l’acuto di Tognotti, è stato il Molazzana ad aggiudicarsi la semifinale in virtù del 3-1 emerso al termine dei supplementari, approdando alla finale. Per quel che riguarda invece i playout, Le Case retrocede in Terza Categoria: Mecanaj ha segnato il gol dell’1-1 contro l’Atletico Castiglione, con il pareggio che non si è tuttavia rivelato sufficiente per conquistare la salvezza (in virtù del miglior piazzamento fatto registrare dai rivali nella "regular season" del girone B). Il Chiesina Uzzanese era già certo della promozione in Prima grazie al successo in Coppa Toscana, mentre il Cintolese non si era qualificato agli spareggi-promozione ed il Borgo a Buggiano era ormai salvo da tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Molazzana - Pescia \ SECONDA CATEGORIA TOSCANA

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