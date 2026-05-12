Se l’Hantavirus è la prossima pandemia globale siamo davvero fregati

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è tornati a parlare dell’Hantavirus, un virus che alcuni temono possa scatenare una pandemia globale. La carenza di coordinamento tra i paesi, le difficoltà delle organizzazioni internazionali e lo stato di crisi del sistema sanitario pubblico sono stati messi sotto stretta osservazione. La situazione ha riacceso i timori di una possibile diffusione su larga scala e di ripercussioni sui servizi di salute pubblica.

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Cooperazione internazionale inesistente, organizzazioni internazionali in crisi, sanità pubblica in ginocchio: che questa psicosi per l'Hantavirus sia da monito, perlomeno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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