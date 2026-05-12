Se Fosse Pietra a Sant’Anna d’Alfaedo

Domenica 17 maggio 2026, a Sant’Anna d’Alfaedo, si svolgerà una nuova edizione di “Se Fosse Pietra”. La manifestazione si terrà nella zona di Fosse e sarà dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e ai sapori tipici della montagna veronese. La manifestazione si svolgerà in un contesto all’aperto e coinvolgerà diverse attività legate alle tradizioni della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui