Se Fosse Pietra a Sant’Anna d’Alfaedo
Domenica 17 maggio 2026, a Sant’Anna d’Alfaedo, si svolgerà una nuova edizione di “Se Fosse Pietra”. La manifestazione si terrà nella zona di Fosse e sarà dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e ai sapori tipici della montagna veronese. La manifestazione si svolgerà in un contesto all’aperto e coinvolgerà diverse attività legate alle tradizioni della zona.
Domenica 17 maggio 2026 Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo, in Lessinia, ospiterà una nuova edizione di “Se Fosse Pietra”, manifestazione dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e ai sapori tipici della montagna veronese. L’evento animerà l’intera giornata con iniziative diffuse.🔗 Leggi su Veronasera.it
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