Se Fosse Pietra a Sant’Anna d’Alfaedo

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, a Sant’Anna d’Alfaedo, si svolgerà una nuova edizione di “Se Fosse Pietra”. La manifestazione si terrà nella zona di Fosse e sarà dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e ai sapori tipici della montagna veronese. La manifestazione si svolgerà in un contesto all’aperto e coinvolgerà diverse attività legate alle tradizioni della zona.

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Domenica 17 maggio 2026 Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo, in Lessinia, ospiterà una nuova edizione di “Se Fosse Pietra”, manifestazione dedicata alle tradizioni locali, alla cultura del territorio e ai sapori tipici della montagna veronese. L’evento animerà l’intera giornata con iniziative diffuse.🔗 Leggi su Veronasera.it

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