Se anche il braccialetto elettronico avesse funzionato per Fathia non ci sarebbe stato scampo

Dal 4 aprile, Mohamed El Messaoudi indossa un braccialetto elettronico, misura adottata dopo il suo arresto avvenuto il 2 aprile con l’accusa di violenze in famiglia. Nonostante l’applicazione del dispositivo, si sostiene che per lui non ci sarebbe stato modo di evitare il provvedimento. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini e misure di sicurezza adottate dalle autorità.

Mohamed El Messaoudi dallo scorso 4 aprile indossava il braccialetto elettronico. Il provvedimento era stato disposto dopo l’arresto nei suoi confronti avvenuto il 2 aprile precedente per violenze in famiglia. E nello stesso tempo, aveva dovuto lasciare la casa famigliare dove viveva assieme alla.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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