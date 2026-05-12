Scuola di formazione politica di Azione

Azione organizza incontri di formazione politica e amministrativa aperti sia ai membri del partito sia a chi non è iscritto. L'iniziativa si svolge regolarmente e si rivolge a chi desidera approfondire temi legati alla gestione politica e alle competenze amministrative. Le sessioni sono rivolte a partecipanti di ogni provenienza, senza limiti di adesione, e si tengono in diverse date e location.

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Incontri di formazione politico - amministrativa organizzati da Azione ma aperti a tutti (iscritti e non iscritti al partito). Il programma prevede testimonianze dirette di casi virtuosi, incontri con parlamentari e personalità di caratura nazionale e lavori di gruppo in cui simulare in prima.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Proroga al 6 febbraio 2026 per iscrizione alla Scuola di Formazione Politica per Amministratori Notizie correlate Alla scuola di formazione di Forza Italia ospite a sorpresa Carlo Pasqualetto di AzioneSecondo appuntamento con la scuola di formazione di Forza Italia, organizzata dal movimento giovanile forzista di Padova. Argomenti più discussi: Lamezia, Marta Cartabia il 13 maggio al Pololiceale Campanella-Fiorentino per la Scuola di Formazione Politica 2026; Educazione politica e sindacato: giovani corsisti della Scuola Alisei in visita alla CGIL nazionale; Pd, una scuola di politica aperta anche ai non iscritti: Costruiamo l’alternativa; Cosenza, al via la Scuola di Formazione Politica: giovani a confronto sul futuro dell’Europa. Ci sono poche cose, in politica, che possono entusiasmare. Una di queste, è il confronto con i giovani. E grazie all’iniziativa di #ComeFuocoVivo, la Scuola di Formazione politica under 35 di Italia Viva, grazie al lavoro delle instancabili Giulia Pigoni e Lina de x.com Stiamo cercando di iniziare un asilo nido/scuola materna tra 9 mesi, quando il piccolo avrà 18 mesi, e domani visiteremo il nostro Montessori locale. Cosa dovremmo chiedere? reddit PD: scuola di politica NildeNasce a Verbania Nilde, la scuola di politica del Partito Democratico e dei Giovani Democratici: tre giorni di formazione, confronto e visione con protagonisti della politica e dell’informazione naz ... verbanianotizie.it