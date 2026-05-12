Scuola di formazione politica di Azione
Azione organizza incontri di formazione politica e amministrativa aperti sia ai membri del partito sia a chi non è iscritto. L'iniziativa si svolge regolarmente e si rivolge a chi desidera approfondire temi legati alla gestione politica e alle competenze amministrative. Le sessioni sono rivolte a partecipanti di ogni provenienza, senza limiti di adesione, e si tengono in diverse date e location.
Incontri di formazione politico - amministrativa organizzati da Azione ma aperti a tutti (iscritti e non iscritti al partito). Il programma prevede testimonianze dirette di casi virtuosi, incontri con parlamentari e personalità di caratura nazionale e lavori di gruppo in cui simulare in prima.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Proroga al 6 febbraio 2026 per iscrizione alla Scuola di Formazione Politica per Amministratori
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