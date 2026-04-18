Alla scuola di formazione di Forza Italia ospite a sorpresa Carlo Pasqualetto di Azione

Alla scuola di formazione di Forza Italia, organizzata dal movimento giovanile di Padova, si è presentato come ospite inatteso un rappresentante di un altro partito. Questa è stata la seconda sessione dell’iniziativa, che si tiene regolarmente per i giovani membri del movimento. L’evento si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti trattati o sulle reazioni dei partecipanti.

Secondo appuntamento con la scuola di formazione di Forza Italia, organizzata dal movimento giovanile forzista di Padova. Presenti oggi 18 aprile nella sede di via Lisbona a Padova e intervenuti, la segretaria provinciale di Forza Italia Giovani, Caterina Chakir, i vertici della segreteria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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