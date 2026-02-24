Scuola con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docenti

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola ha portato a un aumento delle retribuzioni degli insegnanti italiani, con effetti a partire da gennaio 2026. La causa principale è l’accordo firmato tra sindacati e governo, che ha previsto anche il pagamento di arretrati. Gli insegnanti riceveranno una mensilità aggiuntiva, con incrementi che vanno da circa 120 a oltre 200 euro, a seconda dell’anzianità di servizio. La novità interessa circa un milione di docenti in tutta Italia.

ROMA (ITALPRESS) – Da gennaio 2026, in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola (CCNL), le retribuzioni degli insegnanti italiani registrano un aumento lordo mensile che varia indicativamente tra i 120 euro e più di 200 euro, in base agli anni di servizio maturati. Gli adeguamenti degli stipendi risultano già nei cedolini di gennaio 2026 pubblicati su NoiPA, con arretrati che per il personale docente sono in media pari a circa 1.500 euro. Un articolo di Davide Pantaleo su idealistanews entra nei dettagli degli incrementi contrattuali. Dopo l'aumento delle retribuzioni mensili scattato nel 2025 sulla scia anche di alcune misure adottate dal Governo, con particolare riferimento al taglio del cuneo fiscale, lo stipendio dei docenti vede nuovi ritocchi verso l'alto nel 2026.