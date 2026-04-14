Un infarto silente si verifica quando un cuore subisce danni senza che la persona avverta alcun sintomo evidente. Secondo un esperto, circa il 45% degli infarti non presenta segnali riconoscibili, anche se può comunque provocare danni al muscolo cardiaco o essere fatale. Questo tipo di attacco può passare inosservato, rendendo difficile intervenire tempestivamente e aumentando il rischio di complicazioni. La prevenzione si basa su controlli regolari e l'attenzione ai fattori di rischio.

Come spiega il professor Bartorelli "il 45% degli infarti non provoca sintomi, ma causa gli stessi danni, a volte fatali. È una vera emergenza".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infarto silente: cos’è, perché è pericoloso, i fattori di rischio e come prevenirlo

Ondata di gelo, aumenta il rischio infarto. Perché e come prevenirloLa colonnina di mercurio sta scendendo e il picco minimo non è ancora stato raggiunto.

Stiff Syndrome: cos’è la sindrome della persona rigida. Come si cura, cause e fattori di rischioIl corpo che non si muove come dovrebbe, i gesti più semplici diventano ostacoli quotidiani, eppure dall’esterno sembra tutto normale.