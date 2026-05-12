Scomparsa famiglia Groppi | nuovi perimetri e cani molecolari attivi
Nelle ricerche della famiglia Groppi scomparsa, sono stati delineati nuovi perimetri di indagine e sono stati impiegati cani molecolari. Questi investigatori stanno cercando di individuare tracce nelle valli e valutano diverse piste, tra cui la possibilità di una fuga verso l’Est Europa. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a nuovi sviluppi o a eventuali movimenti sospetti nelle zone interessate.
? Domande chiave Quali nuove tracce potrebbero individuare i cani molecolari nelle valli?. Perché gli investigatori ipotizzano una fuga verso l'Est Europa?. Dove si sono addentrati i tre dispersi secondo le nuove direttrici?. Come cambieranno le ricerche dopo la riunione in Prefettura?.? In Breve Ipotesi indagini includono trasferimento in Est Europa o ritiro spirituale della famiglia.. Ricerca estesa a Tarcento e Valli del Torre con impiego di cani molecolari.. Prefetto Domenico Lione coordina Carabinieri, Foresta, Finanza e Vigili del Fuoco.. Parenti e volontari Penelope hanno lasciato il centro operativo di Tarcento.. Le ricerche per ritrovare Sonia Bottacchiari, i figli Joshua e Nishanta Groppi, proseguiranno durante tutta la settimana dopo la riunione convocata oggi alle 15 nella Prefettura di Udine.🔗 Leggi su Ameve.eu
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