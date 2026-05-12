Sciopero nazionale treni

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato uno sciopero nazionale che coinvolge il personale di diverse aziende del settore ferroviario, tra cui il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta dovrebbe durare per un determinato periodo e interesserà i servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale, con possibili modifiche o cancellazioni delle corse previste. I dettagli sui tempi e le modalità dello sciopero non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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È stato proclamato uno sciopero nazionale dei treni che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione scatterà dalle 21:00 di domenica 17 maggio 2026 e proseguirà fino alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026. Durante la fascia di sciopero i convogli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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