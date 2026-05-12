Sciopero nazionale treni

È stato annunciato uno sciopero nazionale che coinvolge il personale di diverse aziende del settore ferroviario, tra cui il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta dovrebbe durare per un determinato periodo e interesserà i servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale, con possibili modifiche o cancellazioni delle corse previste. I dettagli sui tempi e le modalità dello sciopero non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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È stato proclamato uno sciopero nazionale dei treni che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione scatterà dalle 21:00 di domenica 17 maggio 2026 e proseguirà fino alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026. Durante la fascia di sciopero i convogli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 26-28 febbraio: sciopero nazionale per i trasporti Notizie correlate Treni, sciopero nazionale di 24 oreGarantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 Dalle ore 21 di... Argomenti più discussi: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio; Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: tutte le categorie coinvolte; Scioperi trasporti Maggio 2026: guida agli stop di aerei, treni e bus (calendario aggiornato); Sciopero generale di 24 ore, a rischio anche treni, bus e vaporetti. Lunedì 18 maggio 2026 sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB: coinvolge treni, autostrade, trasporti locali e collegamenti marittimi. Ecco le info pratiche sicurauto.it/news/traffico-… #sciopero #treni #mezzi_pubblici #trasporti #scioperonazionale x.com Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoSciopero generale il 18 maggio: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici a rischio. Ecco orari, fasce garantite e servizi essenziali. panorama.it