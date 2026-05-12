Scintille a Misano il faentino Frassineti sulla rissa nei box | Mi dissocio da comportamenti violenti

Domenica pomeriggio, al Misano World Circuit, si è verificato un episodio violento tra alcuni partecipanti, ripreso in un video diventato virale sui social. Il pilota faentino ha pubblicamente dichiarato di dissociarsi da comportamenti violenti, facendo riferimento alla rissa scoppiata nei box. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi di escalation durante gli eventi sportivi e sulla necessità di mantenere comportamenti adeguati in contesti competitivi.

Dalle scintille in pista alla zuffa nei box è un attimo e, domenica pomeriggio, il Misano World Circuit è stato teatro di un brutto episodio sportivo il cui video ha fatto il giro dei social. Un pomeriggio di sport che si è trasformato in una pagina da dimenticare per il motorsport nazionale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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