Recentemente, nel Partito Democratico si osserva una ripresa di atteggiamenti che ricordano le posizioni di una vecchia ala del partito, caratterizzata da settarismo e chiusura. Questa trasformazione viene attribuita alla leadership di Elly Schlein, che ha assunto un ruolo centrale nel panorama interno del partito. La sua presa di posizione sembra aver riacceso discussioni e divisioni tra gli iscritti e i rappresentanti del partito stesso.

È colpa di Elly Schlein se oggi nel Pd riemerge la vecchia pelle fatta di settarismo, chiusura, massimalismo, provincialismo? È probabile che lo spostamento a sinistra imposto dalla segretaria col giaccone e le sneakers (ma attenzione che ora sta scegliendo un abbigliamento meno studentesco) abbia agevolato tic e vizi antichi. Strano, la leader estranea ai vecchi partiti della sinistra avrebbe dovuto portare rinnovamento. E invece. Quei tratti più retrivi ci sono sempre stati ma – almeno a tratti – la lungimiranza dei gruppi dirigenti della sinistra li aveva relegati ai margini; mentre ora sono il cuore dell’orientamento del partito o comunque un pezzo importante della nuova-vecchia linea che serpeggia alla base.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein è diventata la capopopolo dell’anima illiberale del Pd

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