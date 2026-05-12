Schianto tra camion sulla A1 | un morto e tre feriti

Nel pomeriggio di oggi, 12 maggio 2026, un incidente sulla A1, al chilometro 9 della variante di Valico in direzione Sud, ha coinvolto un camion. L’impatto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui