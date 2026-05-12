Schianto tra camion sulla A1 | un morto e tre feriti
Nel pomeriggio di oggi, 12 maggio 2026, un incidente sulla A1, al chilometro 9 della variante di Valico in direzione Sud, ha coinvolto un camion. L’impatto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza.
Un grave incidente stradale ha provocato una vittima e tre feriti nel pomeriggio di oggi, 12 maggio 2026, nel tratto bolognese della A1 variante di Valico (al chilometro 9), in direzione Sud. Quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena.L'intervento dei soccorritoriLe.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI
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